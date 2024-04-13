أعلنت مديريات التربية والتعلىم، عن جدول امتحانات المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024 في 6 محافظات، إذ يبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بشكل مباشر للصفوف الثلاثة الرابع والخامس والسادس.

وأشارت مديريات التربية والتعلىم في 6 محافظات «الدقهلية، والقليوبية وكفر الشيخ والغربية وقنا والمنيا» أنها تأتي بنحو 35 درجة من كل مادة.

جدول امتحانات المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024

ويستعرض التقرير جدول امتحانات المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي 2024 في 6 محافظات كالآتي:

- الاثنين 15 أبريل مادة العلوم وICT في الفقرتين الأولى والثالثة بالترتيب.

- الثلاثاء 16 أبريل مادة الرياضيات ومادة المهارات المهنية.

- الأربعاء 17 أبريل مادة اللغة الأجنبية ومادة الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 18أبريل مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

توزيع الدرجات الخاصة بالمهام الأدائية في 6 محافظات

ويأتي توزيع الدرجات كالآتي:

- 5 درجات على التخطيط الجيد.

- و5 درجات على جدية العمل.

- و25 درجة على المنتج النهائي.

الهدف من امتحانات المهام الأدائية للصف السادس الابتدائي

وجاءت امتحانات المهام الأدائية من أجل العمل على الآتي:

- معرفة مدى اكتساب الطلاب للمهارات.

- دليل على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، إذ تأتي من خلال المهام القصيرة.