جدول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024 للعام الدراسي 2023/ 2024.

مواعيد امتحانات النرم الثاني للشهادة الإعدادية في القليوبية

وتضمنت جداول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية وامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني التالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائية «تعليم مجتمعي»، تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الأحد 12 مايو 2024.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية «تعليم مجتمعي»، تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية (عام) تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024

- الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم) تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024

- الصف الثامن الابتدائي (صم) تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين) تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024

- الصف السادس الابتدائي (مكفوفين) تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024

- النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الاربعاء 15 مايو 2024

- النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الاربعاء 15 مايو 2024

- النقل الإعدادي المهني تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الأربعاء 15 مايو 2024

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي، حيث يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القليوبية من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

- شهادة إتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين تبدأ من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الاساسي المهني تبدأ من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024

- شهادة إتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين تبدأ من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024

- النقل الثانوي الفني للصم تبدأ من من السبت 11 مايو إلى السبت 18 مايو 2024

- النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين تبدأ من من السبت 11 مايو إلى الأحد 19 مايو 2024

- النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي تبدأ من الاثنين 13 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

ووجه محافظ القليوبية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات متمنيا أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات أبناء المحافظة بكل التوفيق والنجاح.