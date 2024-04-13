بعد وفاة شيرين سيف النصر.. كيفية التعامل مع هبوط الدورة الدموية لتجنب مخاطرها

حالة من الحزن سيطرت على كثيرين من محبي الفنانة شيرين سيف النصر بعد وفاتها بشكل مفاجئ، متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب ما كشفه الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، لذا نستعرض كيفية التعامل مع هذه المشكلة الصحية لتجنب خطورتها التي تصل في أحيان كثيرة إلى الموت.

سبب وفاة شيرين سيف النصر

وكشف «شعبان» سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة، عاشت في صمت ورحلت بهدوء، عن عمر يناهز 56 عاما، ماتت صبيحة هذا اليوم، بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء، حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقى ربها في هدوء وسكينة، ادعوا لها بالرحمة».

ونتيجة للخطورة الشديدة التي تكمن في الهبوط الحاد لـ الدورة الدموية، فيجب التعامل معها بشكل سريع وإسعاف المريض، تجنبًا لوصول الأمر إلى الوفاة، وبحسب توضيح الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف، فإن هبوط الدورة الدموية يبدأ بانخفاض في الضغط، وقد يصل إلى حالات الوفاة.

كيفية التعامل مع هبوط الدورة الدموية

وأضاف «الشربيني» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، موضحًا أنه في حالة وجود شخص فاقد للوعي بشكل فوري، يجب الاتصال بالإسعاف أولًا، ثم محاولة التعامل مع المريض وإيلامه ليحدث أي رد فعل، وفي حالة عدم الاستجابة لابد من وضعه في وضع مناسب لفتح ممر الهواء ليتمكن من التنفس.

واستكمل «الشربيني»، أنه في حالة عدم تنفس المريض قد يكون أُصيب بتوقف عضلة القلب وفي هذه الحالة يجب إنعاشه من خلال ضغط على الصدر بمعدل 100 ضغطة في الدقيقة مع استمرار التواصل مع الإسعاف لحين وصول المسعف، لافتًا إلى أن دور المُسعف الأساسي هو إنعاش القلب لتجنب الوفاة، وفي حال توقف القلب يظل مخ الشخص يعمل من 4 إلى 6 دقائق يعمل، وفي حال تركه دون إنعاش أو ضغط على الصدر لتوصيل الدم للمخ، يموت ولكن في حال الإنعاش المناسب يمكن للمخ أن يعيش من 20 إلى 40 دقيقة وهي مدة كافية للوصول إلى المستشفى.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

جدير بالذكر أن شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، أعلن وفاة شقيقته الفنانة شيرين سيف النصر، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، جاء فيه: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».