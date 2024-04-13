أسامة كمال: التحذيرات الأمريكية من ضربة إيرانية لإسرائيل تقلق العالم

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه لا جديد تحت الشمس في فلسطين، هناك آلاف أكثر استشهدوا وعشرات الآلاف إصابات، إسرائيل مازالت تقتل الجميع في فلسطين، هناك الكثير من الأمور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، الأحداث العالمية سيئة.

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، على أنه في رمضان استيقظنا جميعًا على استهداف وقصف الجيش الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، ومنذ ذلك اليوم إيران تهدد والعالم كله في حالة من القلق، موضحًا أن التحذيرات الأمريكية من ضربة إيرانية لإسرائيل تقلق العالم، منوهًا بأنه وكأن العالم كان منتظر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يصرح بأنه يدعم إسرائيل.

ونوه بأنه منذ أمس وأمريكا تبيع للعالم كله فكرة حريق الشرق الأوسط، موضحًا أن كله متفق عليه وهناك مفاوضات لهذه الحرب الإيرانية الإسرائيلية، متابعًا: «كله متفقًا عليه.. المفاوضات تجرى على أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل محدود ومحسوب ومسموح»، مشددًا على أن العالم يدرك السيناريو المؤذي لمنطقتنا ولا نعرف نهاية لهذه التمثيلية.

وتابع: «الموقف الفلسطيني والحرب كما هي عليه.. يمكن أسوأ، عدد الشهداء وصل لـ33.686 شهيدًا»، موضحًا أن الأخبار التي كانت تنقل من قطاع غزة في شهر رمضان لا تتغير عبارة عن قتل واستشهاد وإصابة وقصف وتجويع وآلة القتل الإسرائيلية مستمرة.