أسامة كمال: خروج أخي من الغيبوبة بمثابة استجابة الله لدعائي وقراءتي للقرآن

قال الإعلامي أسامة كمال، إن دخول أخي الأكبر في غيبوبة كان صدمة شديدة بالنسبة لي، خاصة أنه والديه كانوا توفاهم الله قبل عام من هذا الأمر، مشيرا إلى أن أخيه كان مثلا للنقاء والطيبة والأخلاق الكريمة.

شدة حزن «كمال» على أخيه أثناء مرضه

وأضاف «كمال»، خلال حواره لبرنامج «كلم ربنا» تقدي الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، عبر الراديو 9090: «جلست بجوار أخي الذي كان في غيبوبة وكنت شديد الحزن عليه باعتبار أنه لن يعود لنا مرة أخرى بحكم شدة تعبه ومرضه، كما أننا على علم بان من يدخل في غيبوبة تكون فرص عودته للحياة مرة أخرى ضعيفة».

وتابع: «فجأة استيقظ أخي من الغيبوبة، ولم يتذكر سوى مشاهد قراءتنا للقرآن له، إذ إنه كان يستمع له فقط»، مشيرا إلى أن ما حدث مع أخي لم أراها سوى استجابة الله عز وجل لدعائنا في هذه اللحظات، مضيفا: «شعرت وكأن القرآن والدعاء أعادا أخي لي من عالم آخر».

الغيبوبة تحتاج لدعاء الله

وواصل: «غيبوبة ديه بتكون نوم عميق للغاية، وتحتاج لتدخل ربنا لكي يوقظ الإنسان منها»، مشيرا إلى أن الطب في الولايات المتحدة كان سببا في فشل العملية الجراحية لأخي، والتي كانت سببا في دخوله بغيبوبة وتدهور حالته.