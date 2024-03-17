أسامة كمال: حواري مع الله لا ينقطع.. وهو خير من يدبر الأمور للإنسان

وصف الإعلامي أسامة كمال، علاقته برب العالمين بـ«يدبر لي كل أموري دون حسبان»، قائلا إن حواره مع الله لا ينقطع في أي لحظة ينعم بها بـ5 دقائق وحده، ثم يأتي له الرد بشكل أو بآخر، إذ يمكن أن يأتي الرد من النفس أو شخص آخر.

روى «كمال»، خلال حواره لبرنامج «كلم ربنا» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، عبر الراديو 9090، حكاية حدثت له مع أحد المشاهدين والمتابعين له: «قالي أنا كلمتك كذا مرة لأني كنت في العمرة، ودعيت لك في الحرم، ثم نمت ورأيت النبي صلي الله عليه وسلم جاي يقول لي: «قول لأسامة متقلقش هتفرج»».

الله خير من يدبر الأمور

وتابع: «المشاهد قالي بعد هذه الرؤيا لقيتك رجعت على شاشة التليفزيون مرة أخرى»، مشيرا إلى أن الإنسان لا يحسن التدبير، ويجب علينا ترك الأمور لله يدبرها لنا فهو خير من يدبر للإنسان.