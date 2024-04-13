تجليس الأنبا إكسيوس أسقفا لإيبارشية المنصورة وتوابعها الليلة

نظمت كاتدرائية المنصورة الليلة مراسم حفل تجليس الأنبا إكسيوس، الذي أصبح أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق، وقادة الأمن والتنفيذيين والشعبيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة.

وشغل الأنبا إكسيوس منصب الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، وقد تم تعيينه لهذا المنصب خلفًا للأنبا داود، الذي كان أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها والذي وافته المنية في 2 ديسمبر 2022.

وبعد وفاة الأنبا داود، تم تكليف الأنبا صليب، الذي كان أسقفًا لميت غمر، بالإشراف على إيبارشية المنصورة حتى يتم اختيار أسقف جديد لها، وجري ترسيم الأنبا اكسيوس كأسقف لعين شمس في 6 مارس 2021، وبعد ذلك تم تجليسه اليوم كأسقف على إيبارشية المنصورة وتوابعها.

تنظيم أماكن الجلوس داخل الكنيسة

وجرى تنظيم أماكن الجلوس داخل الكنيسة لضمان راحة الحضور، حيث تم توزيع الأماكن في الدور الأول للرجال والدور الثاني للسيدات، كما تم تركيب عدة شاشات تلفزيونية لنقل الصلوات والأحداث إلى الحضور في الأماكن التي قد لا تتمكن من الرؤية بشكل مناسب.

الدقة في حفل تجليس الأنبا إكسيوس

وحددت الكنيسة من يمكنه دخول صحن الكنيسة خلال حفل تجليس الأنبا إكسيوس بدقة، يشمل ذلك الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركون في الصلاة، بالإضافة إلى الرهبان والراهبات سواء كانوا من داخل إيبارشية المنصورة أو من خارجها، والآباء الكهنة أيضًا سواء كانوا من داخل الإيبارشية أو من خارجها، كما يُسمح بدخول بعض الضيوف المهمين من رجال الإدارة التنفيذية والأمن والمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الشيوخ من المسلمين.

وولد الأنبا اكسيوس في مارس 1974، وخلال رهبنته كانت له أعمال خدمة في أعمال الدير المتنوعة، كما خدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية وخدم منطقة عين شمس والمطرية.