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البابا تواضروس: تعيين الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائبا بابويا لإيبارشية المنصورة

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منى محمد السعيد
01:53 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
الأنبا صليب

الأنبا صليب

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، إنّه جرى تعيين الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، نائبًا بابويا على إيبارشية المنصورة، لحين تدبير رعويتها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال صلاة الجنازة التي تقام حاليا على الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، والذي رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

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