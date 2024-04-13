«ممثل متمكن وتقيل».. الجمهور يشيد بأداء رياض الخولي في حق عرب وصيد العقارب

من المعلم عبد ربه في حق عرب إلى الحاج إسماعيل الغول في صيد العقارب أظهر الفنان رياض الخولي أداءً رائعًا في السباق الرمضاني هذا العام، ما جعل الجمهور يشيد به بعد انتهاء الموسم الرمضاني 2024، مؤكدًا موهبته الكبيرة وقدرته على العطاء طوال هذه السنوات الماضية وحتى الآن.

مشاركة الفنان رياض الخولي في السباق الرمضاني 2024

وشارك الفنان رياض الخولي في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد دور المعلم عبد ربه في مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، وأيضًا تجسيد دور الحاج إسماعيل الغول في مسلسل صيد العقارب مع الفنانة غادة عبد الرازق.

ورغم التشابه الكبير في سير الأحداث بين دور الفنان رياض الخولي في حق عرب وصيد العقارب؛ إذ في الأول لعب دور المعلم عبد ربه الذي يخوض صراعًا شديدًا مع عرب السويركي، وهو الفنان أحمد العوضي، وانتهى بتصالحهما ومن ثم وفاته، وفي الثاني أيضًا لعب دور الحاج إسماعيل الغول وخاض صراعًا قاسيًا مع عائلة الدكتورة عايدة ضرغام، وهي الفنانة غادة عبد الرازق وانتهت بتصالحهما ومن ثم وفاته، إلا أن تركيبة كل شخصية وأدائها كان مختلفًا وملعوبًا باحترافية، خطفت من الجمهور إعجابه وإشادته.

إشادة الجمهور بالفنان رياض الخولي

ومن ضمن التعليقات التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي وأشادت بإبداع الفنان رياض الخولي في السباق الرمضاني هذا العام: «رسالة إلى الفنان الكبير رياض الخولي: شكرًا لحضرتك على فنك وأداءك.. شكرًا على إخلاصك للفن.. شكرًا على وجودك في حياتنا وفي الفن المصري بشكل عام»، و«عظيم وروعة في كل ما تقوم به يا فنان عظيم، الله يبارك في صحتك وعافيتك يارب»، و«رياض الخولي العملاق وأستاذ فن الأداء والتمثيل.. الأستاذ الكبير رياض الخولي؛ بيقدم واحد من أجمل أدواره في مسلسل حق عرب، أستاذ فن التمثيل، مشاهده بالأداء والصوت قمة التألق والتركيز، من خلال شخصية المعلم عبد ربه ممثل متمكن وتقيل، إنه رياض الخولي يا سادة؛ النجم الكبير وواحد من أسباب نجاح أي عمل فني، رياض الخولي النجم القدير، والممثل المختلف فهو من طراز رفيع صعب تلاقي زيه علي الساحة».