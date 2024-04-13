بعد نهايته في مسلسل حق عرب.. ماذا قال وليد فواز عن رباح أبو الدهب؟

نجاح كبير حققه مسلسل حق عرب في الموسم الرمضاني بنوعية الأعمال الشعبية ذات الدراما الاجتماعية الرومانسية، والذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم وليد فواز، والذي قدم شخصية رباح أبوالدهب، والتي تحمل طابع الشر، وجاءت نهايته مٌستحقة للشر الذي كان يفعله طوال حلقات العمل، إذ تم القبض عليه في قضية قتل بعد أن اتهمته عشيقته سميحة وأثبتت عليه الجريمة بفيديو.

وليد فواز: رباح أبو الدهب فى مسلسل حق عرب نموذج سيء

وأوضح الفنان وليد فواز فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن شخصية رباح أبو الدهب نموذج سيئ ولا يجب الاقتداء به، قائلاً إنه نال جزائه فى نهاية الأحداث وهو أمر حتمي له، موضحًا أنه كممثل وضع له مبررات من أجل الشر الذي كان يفعله لكي يصدق الشخصية ويقدمها بشكل حقيقي كما تفاعل الجمهور معها.

أبطال مسلسل حق عرب

وشارك فى بطولة مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، وليد فواز، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، دنيا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، أحمد عبدالله محمود، من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، والذي كشف فى تصريحاته لـ «الوطن»، أنه لن يقوم بعمل جزء ثان من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه طوال الموسم الرمضاني ويستعد لمفاجأة جديدة للجمهور.