أسهل طريقة لعمل الكيك الصيامي.. «مش هتشتريها من بره تاني»

مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد شعور المسلمين بالبهجة والفرح، بينما يستمر المسيحيون في صيامهم الكبير، ولكن هذا لا يعني حرمانهم من الاستمتاع بحلوى العيد، فمع انتشار وصفات الحلويات الصيامي، بات بإمكان الجميع مشاركة فرحة العيد.

وتعتبر الكيكة الصيامي من أشهر هذه الوصفات، وإليك في هذا التقرير طريقة تحضيرها بأسهل الخطوات.

طريقة تحضير الكيكة الصيامي

يحتاج تحضير الكيكة الصيامي مجموعة من المكونات البسيطة، التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي لتجهيزها في المنزل بدل من شرائها، ويمكن معرفة هذه المكونات وطريقة التحضير للشيف نجلاء الشرشابي، فيما يلي:

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

رشة ملح.

1 وربع كوب عصير برتقال.

بشر برتقال.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خل.

عصير برتقال للوجه.

سكر للوجه.

شرائح برتقال للوجه.

طريقة تحضير الكيكة الصيامي

يخلط الزيت والسكر وبشر البرتقال وعصير البرتقال والخل.

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف ويقلب برفق.

يصب في قالب كيك مدهون بالزيت.

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج وتترك لتهدأ.

يوضع شرائح البرتقال والسكر على النار ويضاف عصير البرتقال.

يقلب الخليط ويضاف للوجه وتقطع الكيكة شرائح وتقدم.

وصفة أخرى لتحضير الكيكة الصيامي

½1 كوب زيت نباتي.

½1 كوب عصير برتقال طازج.

¼1 كوب سكر.

ملعقة صغيرة صودا.

ملعقة صغيرة قرفة.

¼ ملعقة صغيرة قرنفل.

¼3 كوب دقيق.

كوب جوز.

½ كوب زبيب.

رشة ملح.

مكونات التقديم

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

أوراق نعناع.

خطوات تحضير كيك صيامي