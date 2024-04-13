رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: وزير النقل الأردني ينفي إغلاق المجال الجوي

كتب:

شريف سليمان
11:53 م | السبت 13 أبريل 2024
الأردن

الأردن

نفى وزير النقل الأردني التقارير التي تفيد بإغلاق المجال الجوي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

بدء اعتراض طلائع المسيرات الإيرانية في شرق سوريا وأجواء الأردن

أول تعليق من ولي عهد الأردن على انتظار مولوده الأول: «اللهم تمم بالخير»

«العيد عيدين» في الأردن.. خبر سار من ولي العهد والأميرة رجوة

تعرف على مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن.. فريضة إسلامية

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 9 أبريل

تعرف على أول أيام عيد الفطر 2024 في الأردن وأماكن صلاة العيد
بقلم شريف سليمان