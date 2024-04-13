«القاهرة الإخبارية»: وزير النقل الأردني ينفي إغلاق المجال الجوي كتب: شريف سليمان 11:53 م | السبت 13 أبريل 2024 الأردن نفى وزير النقل الأردني التقارير التي تفيد بإغلاق المجال الجوي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اعتراض طلائع المسيرات الإيرانية في شرق سوريا وأجواء الأردن أول تعليق من ولي عهد الأردن على انتظار مولوده الأول: «اللهم تمم بالخير» «العيد عيدين» في الأردن.. خبر سار من ولي العهد والأميرة رجوة تعرف على مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن.. فريضة إسلامية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 9 أبريل تعرف على أول أيام عيد الفطر 2024 في الأردن وأماكن صلاة العيد الأردن بقلم شريف سليمان