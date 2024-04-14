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دراما المتحدة

عضو بـ«النواب»: مصر حذرت كثيرا من مخاطر توسيع دائرة العدوان والحروب

كتب:

يسرا البسيوني
12:36 ص | الأحد 14 أبريل 2024
محمد عزت القاضي

محمد عزت القاضي

ثمنّ النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تحركات الدولة المصرية إزاء الأحداث الراهنة من حروب بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن مصر تستهدف وقف التصعيد في المنطقة لتجنب الشعوب ويلات الحروب.

مصر حذرت من مخاطر الحروب 

وأوضح القاضي أن الدولة المصرية حذرت كثيرا من مخاطر توسيع دائرة العدوان والحروب، مؤكدا أن شعوب المنطقة هي التي تدفع الثمن لمثل هذه الأحداث، معربا عن قلقه تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني/ الإسرائيلي، مطالبا جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي الاستماع إلى صوت مصر فضلا عن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تتزايد الاحداث أكثر.

إيران تبدأ هجوما جويا على إسرائيل

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

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بقلم يسرا البسيوني