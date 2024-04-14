عضو بـ«النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنّ الدولة المصرية تسعى لتهدئة الأوضاع، وتستهدف وقف التصعيد في المنطقة والإقليم، انطلاقًا من دورها المحوري والرائد للتهدئة وتحقيق السلام، مثمنًا الجهود المصرية في تكثيف اتصالاتها مع الأطراف كافة للتهدئة، وذلك بعدما شنت إيران هجومًا جويًا على إسرائيل، بعد أسبوعين من هجوم تل أبيب على قنصلية طهران في دمشق، لافتًا الى أنّ ما يحدث الآن هو ما تنبأ به الرئيس السيسي حال استمرار الاعتداء على المدنيين العزل في غزة، والصمت الدولي المخيب للآمال.

الوضع الحالي في المنطقة ينذر بعواقب وخيمة

وقال عضو مجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الوضع الحالي في المنطقة ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة والإقليم على الأصعدة كافة سواء من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدبلوماسية أو السياسية، منوهًا إلى أنّ جميع دول العالم مهددة حاليًا بعدم الاستقرار والسلام، والجميع رفع حالة التأهب لحرب عالمية جديدة ستكون لها عواقب على جميع الدول، وستؤثر بالتأكيد على حركة الملاحة والطيران، فتتأثر سلاسل الإمداد وتبدأ الدول النامية في النفوق نتيجة الأوضاع اللا إنسانية التي ستسفر عنها الحرب.

اجتماع طارئ عربي

وأضاف أنّ ما يحدث هو شرارة نار أولية قد تصل إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا حال استمرار صمت منظمات العالم المعنية، منوهًا إلى أنّ الضرر مما يحدث الآن، هو الإضرار المباشر بكل شعوب منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه لا بد من اجتماع طارئ عربي وعلى مستوى الأمم المتحدة بالتحديد مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائلية.