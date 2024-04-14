بعضها أصاب قاعدة جوية.. كم عدد الصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل؟

شنّت إيران ضربة قوية ضد إسرائيل بعد ساعات من التهديدات بشأن الرد على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسئول إيراني بارز، وأشارت التقديرات بحسب وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت 150 صاروخًا خلال الساعات الأولى من الضربة.

ووفقًا لمسئول أمريكي قال لشبكة «ABC»، إن إيران أطلقت 80 صاروخًا في الساعة الأولى من الضربة، ثم 70 صاروخًا آخر، ووصل عدد مجمل الصواريخ الإيرانية إلى 150 حتى الآن.

200 مسيرة وصاروخ من إيران ضد إسرائيل

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إيران أطلقت 200 مسيرة وصاروخ تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن طائرات الجيش الإسرائيلي اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل.

كما أوضح أيضًا أن الهجوم الإيراني مستمر ويمثل تصعيدًا خطيرًا ونعمل مع حلفائنا لحماية أمن إسرائيل، مؤكدًا أن العملية الإيرانية لم تنته بعد.

وأفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن إصابة 7 صواريخ لقاعدة رامون الجوية في النقب.

تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط

وشنت إيران هجومًا بصواريخ كروز الموجهة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على الاستهدافات الإسرائيلية ضد إيران، في وقت تشتعل رقعة الصراع بالشرق الأوسط وسط تصعيد غير مسبوق من الأطراف المتصارعة.