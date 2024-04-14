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دراما المتحدة

كريم عبد العزيز: شخصية «حسن الصباح» مجازفة العمر ومن أصعب أدواري

كتب:

حسن سمير
02:13 ص | الأحد 14 أبريل 2024
النجم كريم عبد العزيز

النجم كريم عبد العزيز

أكد النجم كريم عبد العزيز بطل مسلسل الحشاشين، أن شخصية «حسن الصباح» هي مجازفة العمر ومن أصعب الأدوار التي مرت عليه.

تابع «عبد العزيز» خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى تصوير «الحشاشين» في لوكيشن قاعة الحكم من  قلعة «الموت» التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين قائلاً: «الفنان ممكن يبقى عرضة أنه يقدم أدوار شر تاني لكن بمنظر وهيئة شخصية الصباح صعب لأنها من الأدوار اللي بتيجي مرة واحدة في العمر».

شخصية حسن الصباح مركبة

أوضح: حسن الصباح في أول الحلقات غير آخر عشر حلقات، شخصية كان معمول ليها خط بياني لأنها رحلة منذ أن كان طفلاً حتى أصبح شاباً يافعاً ثم داعية شخصية صعبة ومركبة، لافتاً إلى أن شخصية حسن الصباح المركبة كانت استنزافاً وأنه في باديء الأمر عندما وصلت إليه أوراق العمل كان مرعوبا، موضحا: «شخصية حسن  الصباح حدوتة عالمية والتعامل مع قصة دولية التعامل معها بيكون مختلف تماماً».

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