لميس الحديدي: الحشاشين من أخطر الفرق الدموية والسرية في التاريخ الإسلامي

استهلت الإعلامية لميس الحديدي، أولى حلقاتها التي تقدمها عن مسلسل الحشاشين الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، من موقع تصوير «قلعة أليموت»، التي تحصن بها حسن الصباح زعيم الطائفة، بالتأكيد، على أن هذه هي القلعة التي تحصن بها «الصباح» 35 عاما في القرن الحادي عشر، إذ مر عليها قرابة ألف عام، مشددةً على أن فرقة الحشاشين من أخطر الفرق الدموية والسرية في التاريخ الإسلامي.

وأضافت «الحديدي»، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «on»، أن قلعة أليموت التي نشر من خلالها الصباح أفكاره المسمومة التي ترتدي عباءة الدين، ونشر عبرها فرق من المغيبين في الدول المحيطة لزعزعتها في نهايات الحكم العباسي والفاطمي.

وتابعت أن الحشاشين واحدة من أخطر الفرق الدموية والسرية في التاريخ الإسلامي، مشيرةً إلى أن القلعة الأصلية تقع في بلاد فارس جنوب بحر قزوين، في منطقة مرتفعة عبارة عن حصن جبلي مرتفع.

وأشادت الإعلامية بتصميمات مواقع المسلسل، مؤكدةً أن مبنى القلعة واحد من عشرات المواقع والمدن التي بنيت خصيصا لتصوير أحداث مسلسل الحشاشين، الذي عرض على مدار 30 يوما، بخلاف مواقع كثيرة جرى التصوير فيها في مالطا وكازخستان.