عمر الشناوي يكشف كواليس تحضير شخصية السلطان بركياروق بمسلسل الحشاشين

كشف الفنان عمر الشناوي، كواليس تحضير شخصية السلطان بركياروق بمسلسل الحشاشين الذي عُرض في دراما رمضان 2024.

وقال «الشناوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «هو شخص عنيف، مشاعره ميتة، مبيصعبش عليه حد وبيعتبر نفسه أعلى من كل اللي حواليه، ومدمن خمر ومات مصابا بداء السل».

4 سنوات حبس انفرادي

وأضاف عمر الشناوي: «تم سجني 4 سنوات في حبس انفرادي، بالإضافة إلى مسحة جنون، وكانت هذه الشخصية ترى العالم كله من الأعلى».

وتابع: «الترشيح جالي على مرتين، في المرة الأولى عُرض عليّ دور ضيف شرف وهو الإمام نزار، الذي يعتبره حسن الصباح الإمام الغائب الذي يلهمه، وفي المرة الثانية ظهر دور السلطان بركياروق».

تفاصيل تغيير الدور

وواصل: «بيتر ميمي اتصل بي، وقال لي إن الدور الأول الذي رشحني لتجسيده تغير وسأجسد شخصية السلطان بركياروق، وكان الاستعداد لتجسيد هذه الشخصية صعبًا جدًا، فقد عُرض عليّ الدور قبل 4 أشهر من بداية التصوير، وعملت منفردًا في البداية مع فريد النقراشي حتى نرسم شخصية لا مرجع لها لدينا».