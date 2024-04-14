مدير مترو الإسكندرية: المشروع يتضمن تشغيل 20 قطارا في المرحلة الأولى

أكّد سيد كامل مدير مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، الجاري تنفيذه في محافظة الإسكندرية بديلاً عن قطار أبوقير الذي لم يتمّ تطويره لسنوات طويلة، ولم يسع الزيادة السكانية الكبيرة في المحافظة، أنَّه سيتمّ البدء في أعمال حفر وإنشاء الخوازيق الخاصة بمسار المشروع بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

مترو الإسكندرية

وقال مدير مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» لـ«الوطن»، إنَّ مترو الإسكندرية سيتكون من 20 قطاراً يتمّ تصنيعها محلياً وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً أنَّ القطارات ستكون مُجهزة بكل التقنيات الجديدة التي وصلت إليها المنظومة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، سواء في أعمال التشغيل أو المراقبة.

وأضاف أنَّ عملية تشغيل مترو الإسكندرية ستكون شبيهة تماماً بعملية تشغيل مترو القاهرة، من ناحية الاعتماد على الجنسين الذكور والإناث، كما يتمّ حالياً في الخط الثالث للمترو، لافتاً إلى أنَّ وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق تتابع معدلات تنفيذ المشروع الذي يتمّ بأيادٍ مصرية خالصة من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بطول 21.7 كم كمرحلة أولى.

رفع قضبان السكك الحديدية

وأشار «كامل»، إلى أنَّه تمّ الانتهاء من رفع قضبان السكك الحديدية الخاصة بقطار أبوقير، ومن المقرر أن يتمّ استخدامها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على أن يتمّ استغلال المسار لإنشاء المترو بالطابع الذي تتميز به منطقة الإسكندرية سواء محطة مصر أو محطة سيدي جابر أو المنتزه.