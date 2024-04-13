أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في مصر
كتب:
سعيد رمضان
01:52 م | السبت 13 أبريل 2024
أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2024 في مصر، تراجعًا بالتزامن مع تراجع أسعار جرامات الذهب اليوم في مصر، حيث سجل سعر السبيكة الذهبية وزن 1 جرام من عيار 24 نحو 3762 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.
أسعار السبائك الذهبية
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 13 -4-2024 في مصر لمختلف الأوزان، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 3762 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24 نحو 9392 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2 جرام عيار 24 نحو 6580 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 24 نحو 18784 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.
- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 0.25 جرام عيار 24 نحو 1036 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 0.5 جرام عيار 24 نحو 1961.5 جنيه شامل المصنعية والدمغة.
سعر سبيكة الذهب
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام عيار 24 نحو 75137 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام عيار 24 نحو 37568.5 جنيه شامل المصنعية والدمغة.
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 25 جرام عيار 24 نحو 93921.5 جنيه شامل المصنعية والدمغة.
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 8 جرام عيار 24 نحو 26320 جنيهًا شامل المصنعية والدمغة.