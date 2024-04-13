أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 3240 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 13-4-2024، حالة من الاستقرار في محلات الصاغة في ختام التعاملات، بعد تراجع بلغ 70 جنيها في بداية تعاملات اليوم وذلك وفق آخر تحديث لشعبة الذهب.

وترصد الوطن خلال السطور التالية أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 13-4-2024 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3702.75 جنيه للبيع، و3680 جنيها للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3240 جنيها للبيع، و3220 جنيهًا للشراء.

حقق سعر الذهب عيار 18 قيمة 2777.25 جنيه للبيع، و2760 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2160 جنيها للبيع، و2146.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1851.5 جنيه للبيع، و1840 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 25920 جنيها للبيع، و25760 جنيها للشراء.

سجل سعر أونصة الذهب نحو 2344 دولارًا للبيع، و2343 دولارًا للشراء.