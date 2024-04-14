عضو بـ«الشيوخ»: يجب وقف العدوان على غزة فورا لتجنب المزيد من الصراعات بالمنطقة

طالبت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار على غزة، تجنبا لمزيد من الصراعات التي قد تندلع في المنطقة وتؤدي إلى حروب أخرى بين دول المنطقة.

ريهام عفيفي: مصر حذرت من امتداد الحرب لدول أخرى

وقالت النائبة ريهام عفيفي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة، وهي تحذر من امتداد نيران الحرب لأطراف أخرى، لا سيما في ظل استمرار الممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولة تصفيته داخل أرضه أو تهجيره.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول إيران في الصراع مع إسرائيل على خلفية استهداف قنصليتها في دمشق، سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، وهو الأمر الذي سيتتبعه سقوط مزيد من الأرواح وتزايد وتيرة الأزمة الاقتصادية العالمية.

موقف مصر من العدوان على غزة ثابت منذ بداية الحرب

كما شددت على ضرورة تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، لافتة إلى أن مصر موقفها ثابت منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر وطالبت مرارا وتكرارا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء، حتى لا يتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخرى.