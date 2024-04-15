وظائف بـ«الأوقاف» لا تشترط المؤهلات.. اعرف آخر موعد للتقديم

ينتهي قريبا التقديم على الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وزارة الأوقاف، وتشمل عدد 1000 وظيفة عامل مسجد، بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بمختلف المحافظات، وفق عدد من الضوابط.

شروط وظائف الأوقاف:

أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وألا يزيد عمره عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة، إعدادية أزهرية).

وأكدت أنه سيجري رفض طلب المتقدم في حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المطلوب.

- الالتزام بالتقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقا للمدون في بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

- اجتياز الامتحانات ثم التدريبات، يليها اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات على الترتيب.

التقديم على وظائف الأوقاف

وشددت التنظيم والإدارة، على أنه لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة، باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

التقديم إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية حتى يوم 16 أبريل الجاري.

التقديم والتفاصيل من هــــــــــــنـــــــــــا