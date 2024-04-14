تعرف على مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة اليوم الأحد

مع نهاية اليوم تنتهي رسميا إجازة عيد الفطر المبارك الذي استمرت 6 أيام مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل، إذ بدأت منذ الثلاثاء الماضي، ومع انتهاء الإجازة يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد قطارات سكك حديد مصر.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم المغادرة من محافظة الإسكندرية للقاهرة للراغبين في السفر عبر سكك حديد مصر، خاصة بعد التطوير الكبير الذي شهدته جميع خطوط القطارات في الآونة الأخيرة.

- قطار رقم 902 مكيف، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 906 مكيف، مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 900 مكيف، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 مكيف، موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 مكيف، موعد قيامه الساعة 13.00 مساءً.

- قطار رقم 916 مكيف، مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 مساءً.

- قطار رقم 928 مكيف، موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

- قطار رقم 922 مكيف، موعد قيامه الساعة 15.30 مساءً.

- قطار رقم 930 مكيف، موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.