«الأرصاد» تكشف تفاصيل الحالة الجوية.. ارتفاع في درجات الحرارة حتى السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع قيم درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، مسجلة معدل أعلى من الطبيعي بـ4 درجات لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية.

وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أننا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس أثناء النهار وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية اليوم أثرت على الرؤية الأفقية في أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطات البحرية، مؤكدة اسقرار الحالة الجوية اليوم.

فرص سقوط الأمطار الأسبوع القادم

وتوقعت استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى السبت القادم، واعتبارًا من يوم الأحد سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب وجود فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.