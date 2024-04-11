12 مليون جنيه إيرادات أفلام أول يوم العيد.. و«الحريفة» مفاجأة شباك التذاكر

حقق فيلم الحريفة مفاجأة كبيرة في عيد الفطر 2024، إذ بقي في دور السينما على عكس أفلام رأس السنة الجديدة التي جرى سحبها بعد 14 أسبوعًا.

وبلغت إيرادات الفيلم في أول يوم عيد الفطر 116 ألفا و781 جنيهًا، ليقترب إجمالي إيراداته من 74 مليون جنيه منذ بدء عرضه.

فيما تصدر قائمة أفلام عيد الفطر 2024، فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح ويسرا، بإيرادات أمس الأربعاء في أول أيام العيد بنحو 6 ملايين و858 ألفا و941 جنيها.

أفلام عيد الفطر 2024

وجاء في المركز الثاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، والطفل جان رامز، بإيرادات تبلغ 4 ملايين و32 ألفا و153 جنيها، وفي المركز الثالث فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، وآية سماحة، بإيرادات أمس مليون و523 ألفا و278 جنيها.

فيلم أسود ملون في المركز الرابع

وفي المركز الرابع جاء فيلم أسود ملون، بطولة بيومي فؤاد، ورنا رئيس، ومحمد كيلاني، وأحمد فتحي، بإيرادات تقدر بـ273 ألفا و114 جنيها، ويصبح إجمالي إيرادات الأفلام في أول أيام العيد نحو 12 مليونا و804 آلاف و267 جنيها.