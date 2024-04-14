10 توجيهات من «التعليم» بشأن امتحانات الترم الثاني.. بينها متابعة تعقيم المدارس

وجّهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للإدارات بشأن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، والمقرر أن تنطلق 8 مايو المقبل وفق الجداول المعلنة والمعتمدة.

إخطار الطلاب بجداول الامتحان

وأكدت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، تنفيذ التعليمات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، كما يلي.

- وضع خطة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مدارس الإدارة.

- متابعة استعداد وجاهزية المدارس للامتحان وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

- توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات.

- متابعة انتهاء المدارس من إخطار الطلاب بجداول الامتحان وتوقيع الطلاب بالعلم بكشوف محددة ووفق النماذج.

تجميع إقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية

- متابعة انتهاء المدارس من تجميع إقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

- الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة الامتحانات لجميع المدارس ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة والخلافة وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة وافادة المرحلة بالمديرية.

- الانتهاء من تكليفات تشكيل الكنترول وإحضار نسخة من التشكيل للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

- تجميع إقرارات الانتهاء من الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي وجميع الامتحانات العملية والمهام الأدائية والمواد التي لا تضاف للمجموع، وإحضار إفادة بذلك للإدارة وإفادة للمرحلة بالمديرية.

- الانتهاء من التقييمات العملية للأنشطة التربوية وإحضار إفادة بذلك للإدارة.

- متابعة تطهير وتعقيم حجرات المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحان ومتابعة النظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة التباعد بين الطلاب وأقصى عدد باللجنة 20 طالبا من ذات الصف أو من صفين.