تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن المشروعات البحثية لصفوف النقل.. 50 درجة للمادة

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للطلاب بشأن «المشروعات البحثية» للفصل الدراسي الثاني 2024، وفقاً للضوابط المحددة من وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن المادة من 50 درجة ولا تضاف للمجموع ولكنها مادة نجاح ورسوب إلى جانب التعليمات التالية:

%50 شرط النجاح في المشروعات البحثية

- تقوم كل مجموعة باختيار موضوع بحث ويعرض على رائد الفصل للمناقشة معه وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة الضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون حيث يقوم الرائد بتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها، والتحديات التي واجهتهم وكيف أمكن التغلب عليها.

- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي، يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين والبحث الثاني قبل امتحان الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

- يشترط للناجح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب الدرجات ضمن المجموع الكلى وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات.

قائمة بأفضل عشرة أبحاث

- يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي واثابة المجموعات المشاركة بها واخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

- يضاف لإخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية نقاط تميز، تحتاج دعم ويتم التقييم من خلال رأي كل من المعلم رائد الفصل وأعضاء اتحاد طلاب الفصل وأولياء الأمور وكذا يضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رأي رائد الفصل.