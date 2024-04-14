درجات الحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة.. العظمى بالقاهرة 33 مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على شمال وجنوب البلاد، بسبب كتل هوائية حارة قادمة من جنوب مصر.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت «الأرصاد الجوية» في بيان صادر عنها، إلى ارتفاع الحرارة بين 4 و5 درجات على جميع الأنحاء خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس حار على القاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وذلك بسبب كتل هوائية جنوبية حارة والتي تتزامن مع مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة ما يلي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 16-4-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 17-4-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.