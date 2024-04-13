حالة الطقس الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، خلال الفترة من الأحد 14 أبريل إلى الجمعة 19 أبريل، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون دافئ على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من الرياح والشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، وتستمر خلال الأيام المقبلة، وتنشط بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتستمر خلال الأيام المقبلة، لتكون مثيرة للرمال والأتربة على المنطق المكشوفة وذلك يوم الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة الأحد 14 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة الاثنين 15 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة الثلاثاء 16 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة الأربعاء 17 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة الخميس 18 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة الجمعة 19 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة