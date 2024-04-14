حالة الطقس اليوم الأحد.. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 14 أبريل والظواهر الجوية المتوقعة، لافتة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل لـ30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافئ على السواحل الشمالية، ومائلاً للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 14 أبريل

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة