«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالصعيد تصل لـ35 مئوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد برياح شمالية غربية حارة، تعمل على تغيير قيم الحرارة في طقس اليوم.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى أن سبب ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى تعرض البلاد لتأثير كتل هوائية حارة قادمة من المناطق الصحراوية وستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجة الحرارة اليوم السبت

وتسجل درجات الحرارة بالقاهرة ومحافظات شمال وجنوب الصعيد اليوم السبت ما يلي:

القاهرة: العظمى 28 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 28 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 27 الصغرى 16

بنها: العظمى 28 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 27 الصغرى 16

كفر الشيخ: العظمى 27 الصغرى 16

المنصورة: العظمى 28 الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 28 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 16

دمياط: العظمى 27 الصغرى 15

درجات الحرارة في محافظات القناة

بورسعيد: العظمى 27 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 28 الصغرى 14

السويس: العظمى 28 الصغرى 15

درجات الحرارة في سيناء

العريش: العظمى 26 الصغرى 14

رفح: العظمى 28 الصغرى 15

رأس سدر: العظمى 30 الصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 31 الصغرى 17

درجات الحرارة اليوم في مطروح

الإسكندرية: العظمى 22 الصغرى 14

العلمين: العظمى 27 الصغرى 14

مطروح: العظمى 26 الصغرى 12

السلوم: العظمى 25 الصغرى 11

سيوة: العظمى 25 الصغرى 11

درجات الحرارة في البحر الأحمر

رأس غارب: العظمى 30 الصغرى 14

الغردقة: العظمى 29 الصغرى 15

سفاجا: العظمى 30 الصغرى 15

مرسى علم: العظمى 30 الصغرى 15

شلاتين: العظمى 26 الصغرى 17

حلايب: العظمى 26 الصغرى 17

أبو رماد: العظمى 27 الصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 30 الصغرى 15

درجات الحرارة في الصعيد اليوم

بني سويف: العظمى 29 الصغرى 12

أسيوط: العظمى 30 الصغرى 11

سوهاج: العظمى 31 الصغرى 14

قنا: العظمى 32 الصغرى 14

الأقصر: العظمى 33 الصغرى 15

أسوان: العظمى 33 الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 33 الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 14