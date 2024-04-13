«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة.. مناسب للخروج والاستمتاع بإجازة العيد

قالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء والأحوال الجوية مٌناسبة للخروج والاستمتاع بالأيام الأخيرة من إجازة عيد الفطر 2024، والمستمرة حتى غدا الأحد، حيث يمكن السفر إلى الشواطئ أو الخروج إلى الحدائق.

حالة الطقس اليوم

أضافت «الأرصاد» في تقرير، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ومحافظات الدلتا، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وحار على محافظات شمال الصعيد، في حين تسود أجواء ربيعية مٌعتدلة على السواحل الشمالية والمحافظات المٌطلة على البحر المتوسط شمال الوجه البحري.

نشاط الرياح

كما حذرت الأرصاد، من وجود نشاط للرياح اليوم على مدن القناة والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال وجنوب الصعيد، بسرعات تتراوح بين 32 لـ34 كيلو في الساعة وهى مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المفتوحة والمدن الجديدة، في حين تبلغ سرعات الرياح نحو 40 كيلو في الساعة على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وهي رياح شمالية غربية وأحيانا شمالية شرقية.