«العمل»: تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على مواكبة التحديات العالمية

أكّد عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أنّ مصر تشهد عدة إنجازات الفترة الحالية على رأسها توفير حياة كريمة وحماية ورعاية اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه

وأضاف خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «دي إم سي»،أن قرار وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وتدريب العاملين إلى 6000 بدلًا من 3500، الهدف منه إحداث التوازن بين الأجور والأسعار.

القطاع الخاص يُمثل 85% من قوة العمل في مصر

وتابع: «المجلس القومي للأجور نشط في خلال الـ10 سنوات الماضية، وقراره جاء لأن القطاع الخاص يُمثل 85% من قوة العمل في مصر، لذلك سيستفاد 13 مليون مواطن»، مواصلا: «عام 2022 كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، وحاليًا وصل إلى 6000 جنيه شهريًا وهذه الزيادات تؤكد حرص الدولة المصرية والمجلس لمواكبه التحديات العالمية».