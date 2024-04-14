«التعليم» توجه بمراجعة درجات اختبارات الشهر والسلوك قبل امتحان الترم الثاني

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات للموجهين بالإدارات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أنَّ تنطلق يوم 8 مايو المقبل، ومواصفات أسئلة الامتحانات، مؤكّدة ضرورة الإشراف على جميع أعمال الامتحانات ومراجعة الالتزام بضوابط وضع الامتحانات وفق نشرة الموانع.

مراجعة درجات الاختبارين

وأكّدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، مراجعة درجات الاختبارين «فبراير ومارس» السابقين والمهام الادائية ودرجات الحضور والسلوك والتقويمات الشفوية والأنشطة التعاونية للطلاب المنخفضة درجاتهم في التقويمات قبل بدء الامتحانات للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية واتخاذ اللازم حيال المراجعة وحصول الطالب على حقة.

ووجهت المديريات التعليمية، بالانتهاء من التقييمات العملية للأنشطة التربوية مع إحضار إفادة بذلك وعملي الحاسب الآلي وعملي العلوم والمهام الادائية، والمواد التي لا تضاف للمجموع والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي في 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو وتنتهي 6 يونيو.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو، ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحان.