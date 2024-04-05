تعيينات مصر للطيران 2024.. آخر موعد لتلقي طلبات التقديم

تنتهي الشركة القابضة لمصر للطيران يوم الاثنين المقبل من تلقي طلبات الراغبين في شغل وظيفة ضابط أمن بقطاع الأمن التابع للشركة وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2024.

شروط شغل وظائف مصر للطيران 2024

وكشفت الشركة القابضة لمصر للطيران عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة ضابط أمن، وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2024 كالتالي:

- مؤهل عالٍ مناسب

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

الشروط العامة للمتقدمين لوظائف مصر للطيران 2024

وحددت الشركة القابضة لمصر للطيران عبر المنشور عن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من بين العاملين بالشركة والشركات التابعة لها بالقاهرة.

- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

- استيفاء مطالب التأهيل طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المطلوبة.

طريقة التقديم لوظائف مصر للطيران 2024

وأشارت الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أنه يتم تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك بإدارة التعيينات وإنهاء الخدمة بالإدارة العامة لشئون التوظف بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لـ مصر للطيران بالمبنى الإداري المصر للطيران المبنى الجنوبي الدور الأول فنجر «1» حجرة 7 حتى يوم 8 من شهر إبريل الجاري 2024 مستوفاة صورتين فوتوغرافيتين حديثتين مقاس 64 بالإضافة إلى صورة من المستندات التالية «المؤهل الدراسي - كارت التعارف ID - بطاقة الرقم القومي».