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مصر للطيران تسير 374 رحلة لنقل نحو 82 ألف معتمر إلى أرض الوطن

كتب:

عبده أبوغنيمة
09:00 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
أداء مناسك العمرة - صورة أرشيفية

أداء مناسك العمرة - صورة أرشيفية

أنهت شركة مصر للطيران، استعداداتها لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنه من المقرر أن تسير نحو 374 رحلة لنقل 81797 راكبا من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، خلال الفترة من 8 إلى 22 أبريل الجاري.

منع حدوث التكدس

أضافت الشركة في بيان اليوم، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى، لتجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كل العقبات، فضلا عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بمصر للطيران، السلطات السعودية ومطارات الجمهورية على مدار 24 ساعة، لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات الوصول، بالإضافة إلى قيام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران بمساعدة ضيوف الرحمن، على إنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

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