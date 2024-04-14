318 ألف جنيه إيرادات فيلم «أسود ملون» خلال 24 ساعة.. المركز الرابع

تتزايد المنافسة فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، فيما يحل فيلم «أسود ملون» في المركز قبل الأخير فيما يتعلق بالإيرادات، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم أسود ملون في المركز قبل الأخير

وقال «الدفراوي»، إن فيلم أسود ملون حقق إيرادات أمس السبت بلغت 318 ألف جنيه فقط لا غير، ليحل في المركز الرابع، أي قبل الأخير.

يذكر أن فيلم أسود ملون يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد فتحي، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، ومحمود حافظ، وعصام صاصا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، و\غخراج حسن البلاسي.

وينافس فيلم أسود ملون بجانب عدد آخر من الأفلام، من بينها «شقو» للفنان عمرو يوسف، و«فاصل من اللحظات اللذيذة» لهشام ماجد، و«عالماشي» لعلى ربيع.