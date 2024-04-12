700 ألف جنيه إيرادات فيلم «أسود ملون» بدور العرض السينمائي في 48 ساعة

سجلت إيرادات فيلم «أسود ملون»، على مدار يومي عرض بدور العرض السينمائي، نحو 700 ألف جنيه، ولم ينجح في الاقتراب من حاجز المليون في أول أيام طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، والذي يضم ثلاثة أفلام أخرى، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه بالسينما أمس الخميس بشباك التذاكر إيرادات تقدر بـ438 ألفا و744 جنيها، فيما بلغت إيراداته في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي نحو 273 ألف و114 جنيها.

قصة فيلم أسود ملون

وتدور قصة فيلم أسود ملون في إطار رومانسي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، من خلال معاناة بعض الأشخاص من أزمات كثيرة، يلتقون جميعا عند طبيب نفسي ويقوم بدوره بيومي فؤاد، لتتصاعد المواقف بينهم جميعا وتنشأ قصة حب بين فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف وتعاني من أزمة عاطفية وشاب يعاني من بعض المشاكل.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار بيومي فؤاد كل من رنا رئيس، ومحمد كيلاني، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ولأول مرة المطرب عصام صاصا، ومحمود حافظ، وطاهر أبو ليلة، وميس حمدان، وإبرام سمير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.