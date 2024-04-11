فيلم أسود ملون يحقق إيرادات 273 ألف جنيه في أول أيام عرضه

سجلت إيرادات فيلم أسود ملون في أول أيام عرضه بالسينمات 273 ألفا و114 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث تم طرح فيلم أسود ملون أمس الأربعاء ليدخل ضمن خريطة أفلام عيد الفطر، التي تضم فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشي بطولة علي ربيع وآية سماحة.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم أسود ملون كل من بيومي فؤاد، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، أحمد فتحي، محمود حافظ، ميس حمدان، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.

قصة أسود ملون

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال قصة فتاة تعاني من مشكلات عاطفية وتعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف، وتلتقي مع طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وخلال رحلتها العلاجية تلتقي مع شاب يعاني من أزمات في حياته.