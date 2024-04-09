قبل طرحه في دور العرض.. تعرف على قصة وأبطال فيلم أسود ملون

يشارك فيلم أسود ملون في خريطة أفلام عيد الفطر 2024، إذ يُطرح مساء اليوم بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الرومانسية والكوميديا، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

فيلم أسود ملون من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ورنا رئيس، ومحمد كيلاني، وميس حمدان، وطاهر أبو ليلة، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، ومنة عرفة، وتأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار يحمل مزيجًا بين الرومانسية والكوميديا المليئة بالتشويق، من خلال شخصية طبيب نفسي يجسد دوره بيومي فؤاد ويكون متخصصًا في الأزمات العاطفية التي تصيب بعض الأشخاص، وفتاة تعمل في مجال تنظيم حفلات الزفاف، وتجسد بدورها رنا رئيس.

أزمات عاطفية

وخلال الفيلم تعاني رنا رئيس المتخصصة في تنسيق الأفراح وحفلات الزفاف من أزمة عاطفية، وتلجأ إلى طبيب نفسي لمساعدتها لتتجاوز محنتها، لتتصاعد الأمور مع ظهور محمد كيلاني في حياتها، الأمر الذي يقلب الأحداث رأسًا على عقب.

وكان مقرر طرح الفيلم في عيد الحب في فبراير الماضي، وجرى تأجيل عرضه لأفلام عيد الفطر 2024، ويقدم عصام صاصا الأغنية الدعائية للفيلم تحمل اسم الحب وأهل الحب، من كلمات وألحان محمود سوستة، توزيع كيمو الديب.