5 نصائح لتعليم الأطفال ثقافة الشكر والامتنان.. ناقشها مسلسل الكارتون نورة

حرص مسلسل كرتون الأطفال «نورة» في موسم رمضان 2024، على تقديم مختلف القيم التعليمية للأطفال، ومنها تعليمهم صفة الشكر والامتنان، على هامش تشديد الرقابة على المحتويات الإعلامية والدرامية المقدمة للأطفال، بتقديم الصفات الأخلاقية لتربيتهم، وزيادة تمثيل الجانب التوعوي لديهم.

مسلسل الكرتون نورة

يجب الحرص على زرع قيمة الشكر بداخل الأطفال، إذ أنه يجب الاعتراف تجاه كل الأشخاص والأشياء التي تستحق بالامتنان، وقدم مسلسل الكرتون «نورة» هذا في عدد من المشاهد، تمثلت في التوعية بأهمية الشكر: «مشكلتي بدأت لما بابا قرر يجوزني وأنا صغيرة، ودي حاجة أكبر من سني لحد ما بدأت أتكلم مع صحبتي ووالدتها وعملت مسرحية تعليمية واقنعته حقيقي شكرًا»، وظهر طفل أخر مصاب بالبهاق ساعده أحد الأشخاص في تخطي فترة مرضه، ليوجه له الشكر أيضًا.

تعليم الأطفال ثقافة الشكر

وهناك بعض النصائح التي يمكن من خلالها تعليم الأطفال ثقافة الشكر، وفقًا لما أوضحته راندا الطحان، أخصائي الطب النفسي والتربية الأسرية، خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى مجموعة من النصائح.

خطوات تعليم ثقافة الشكر

يجب التحدث مع طفلك أولًا عن الأشياء التي يجب أن يكونوا شاكرين لها.

تشجيع المناقشات حول المشاعر والأفعال المرتبطة بالامتنان، ومساعدتهم على إدراك كيف يجب أن يكونوا شاكرين.

شجع طفلك على عمل كروت شكر للأصدقاء أو العائلة مع أهمية التعبير عن التقدير للأشياء، وتعليمهم إظهار اللطف للآخرين.

احكي لهم القصص التي تركز على الشكر حتى تساعدهم في لحظات الامتنان اليومية.

استخدم لعب الأدوار لتمثيل المواقف التي تستدعي الشكر، مثل إعطاء الطعام أو تناول الكوب أو الزجاجة.

وأشارت إلى أهمية أن يشكر الوالدين الأبناء دومًا، ولا مانع من التعبير عن امتنانك لوجودهم في الحياة، مع كتابة رسائل شكر لأمور تستحق ذلك، وتعليمهم أن الشكر والامتنان بين الناس يجلب الود.