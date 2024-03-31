ملخص أحداث الحلقة الـ20 من مسلسلات الأطفال في رمضان.. تحطم كأس نورة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ملخص أحداث الحلقة الـ20 من مسلسلات الأطفال.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث

بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث بظهور فهمي وهو يضرب يحيى، لكن يتدخل حرس الملك ويرفض فهمي تسليم سلاحه والابتعاد عن يحيي حتى يقعان في بركة من المياه، كما يقبض الحراس على البروفيسورة جميلة وحسان.

مسلسل نورة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل نورة، حلم نورة وهي بتستلم الكأس، وتتفاجأ بكونه مكسور، لتسأل أخيها عن سبب كسر الكأس المكسور، ثم تستيقظ على صوت والدتها للذهاب إلى المدرسة، وتقابل نورة صديقتها ريم وتتحدث معها عن استعدادات «الأوبن داي» لكن تتفاجأ برد ريم بأن كل التجهيزات تحطمت.

مسلسل نور والكوكب السعيد

أما الحلقة 20 من مسلسل نور والكوكب السعيد، فبدأت بظهور نور وزهرة وفرحة وصديقهم رامي ليتحدثوا عن ورق القضية الذين أخذوه من المحامي، ويسأل يحيى عن آلة الطباعة التي طبعت هذا الورق، ويرد رامي أن هذه الآلة موجودة في 20 مكان، وبعد البحث يصلوا للرجل الذي سلم الورق ويتدخل رامي للإمساك به، لكن المفاجأة تكمن في أن الرجل الذي ظهر في اللعبة لصديقة زهرة يراقبه.