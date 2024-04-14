ناقد فني: مسلسل الحشاشين طفرة في الإنتاج الدرامي وتُرجم للغات عدة

أوضح علي الكشوطي، الناقد الفني، أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2024 التي نالت إعجاب المشاهدين والتي تميزت بالعديد من التنوع والتحديات، فكان منها مسلسل الحشاشين وجودر ومسار إجباري وبدون سابق إنذار.

مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

وأضاف الكشوطي، خلال لقائه مع الإعلاميين باسم طبانة ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مسلسل الحشاشين كان الأكثر إثارة للجدل من بداية الإعلان عنه، لأنّه من الأعمال التي تُحرك المياه الراكدة وتجعل الجمهور دائم البحث عن الأحداث، مشيرًا إلى أنّه كانت هناك تحديات داخل المسلسل باعتبار أنّه الأضخم في الموسم الرمضاني إضافة إلى أنّه قصة مستوحاة من التاريخ بجانب الطابع الدرامي.

الحشاشين هو مستوى مختلف من الإنتاج الدرامي

وتابع: «الحشاشين هو مستوى مختلف من الإنتاج الدرامي، كما أنه تُرجم إلى عدة لغات، وأحنا طول عمرنا قوة ناعمة، ولكن هناك طفرات تحدث على مستوى الإنتاج الدرامي من ضمنهم الحشاشين، فهو قصة عالمية تقوم على فكرة استخدام الدين في تحقيق أهداف دنيوية، وهذا موجود في جميع العوالم ولا يرتبط بمصر فقط، لذلك تم ترجمتهما وتسويقها في دول أجنبية».