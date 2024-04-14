ضبط 12 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور من خلال الحملات المرورية على قائدي السيارات، عن ضبط 12 ألفا و191 مخالفة مرورية متنوعة، خلال 24 ساعة، كالتالي:

(593) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) دراجة نارية مخالفة.

(8285) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(16) مخالفة موقف عشوائي.

(213) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.