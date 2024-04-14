«أزهرية الشرقية»: انطلاق امتحانات المهام الأدائية غدا

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتهاء الاستعدادات لبدء امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي غدا الاثنين.

استعدادات الإدارات لامتحانات المهام الأدائية

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنّه اطمأن على جميع استعدادات الإدارات التعليمية لبدء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بالتواصل مع جميع مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، مشددا على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المعاهد خلال انعقاد هذه الاختبارات بها.

توفير البيئة المناسبة للطلاب

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنّه وجّه بتوفير البيئة والجو المناسب لطلاب صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لأداء الامتحانات الأدائية بشكل مثالي، يُحقق لهم سُبل الراحة التي تعينهم على التفوق والنجاح.

ومن المقرر أن يتم امتحان الطلاب في كل يوم ثلاث مواد، ساعة لكل مادة، وفقًا للجدول التالي:

جدول امتحانات الاثنين 15 أبريل 2024

اللغة العربية من الساعة 9 - 10 صباحًا

التربية الإسلامية من الساعة 10 - 11 صباحا

الرياضيات من الساعة 11 - 12 صباحا

جدول امتحانات الثلاثاء 16 أبريل 2024

المهارات المهنية من الساعة 9 - 10 صباحا

الدراسات الاجتماعية من الساعة 10 - 11 صباحا

العلوم من الساعة 11 - 12 صباحا

جدول امتحانات الأربعاء 17 أبريل 2024

اللغة الإنجليزية من الساعة 9 - 10 صباحا.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة 10 - 11 صباحا.

ويعتمد نظام التقييم الجديد على توزيع درجات المادة على اختبارات الشهور، بالإضافة إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي والسلوك، ويجب النجاح في امتحان المهام الأدائية للنجاح في المقرر، وتبلغ درجاته العظمى 35 درجة، وفق البيانات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية.