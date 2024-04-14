جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لعقد امتحانات نهاية الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية، وفق جدول الثانوية العامة 2024 المعلن والمعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ووجّهت وزارة التعليم، رسائل طمأنينة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية قبل امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدة أنّه لا تهاون مع الغشاشين أو أي محاولات غش إلكتروني، وجار اتخاذ إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله، وسرعة تطبيق الإجراءات القانونية.

جدول الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التعليم جدول الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، كما يلي.

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأ؛ياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

وأكدت وزارة التعليم، أنّها تلقت 12 ألفا و375 طلب تحويل، وتم رفض التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة، وتم قبول 4824 طلب تحويل بناء على أوراق ثبوتية لأسباب النقل، ورفض 7551 طلب تحويل لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.