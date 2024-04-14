«الأوقاف»: تخصيص 3 لجان للشباب والقراء والمبتهلين بـ«الأعلى للشئون الإسلامية»

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّه سيتم تكريم كل القراء والعلماء الذين ساهموا في إحياء ليالي رمضان الماضي، الذين أثروا الشهر الكريم في المساجد.

تكريم القراء والعلماء

وأكّد جمعة، خلال حفل وزارة الأوقاف لتكريم شركاء النجاح في شهر رمضان الذي افتتحه أحمد نعينع بتلاوة قرآنية، أنَّ القراء والأئمة كان لهم دورا كبيرا وهاما في الداخل، إلا أنه على التوازي كان هناك سفراء لدولة التلاوة في الخارج بحوالي 212 إماما في أكثر من 80 دولة، وشهدوا تكريما كبيرا من سفراء ووزراء الدول حول العالم، كما سيتم تكريمهم في الداخل أيضا.

إقامة الأمسية القرآنية

وأكد أنَّه سيتم إقامة الأمسية القرآنية ولو مرة في الشهر في كل محافظة، لإعطاء أبناء المحافظات حقوقهم، كما سيتم إقامة مجلس الحديث في المحافظات وتم تحديد أول مجلس حديث بحضور كبار العلماء على راسهم الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور أحمد معبد في مسجد الاستقامة بالجيزة، معلنا عن إنشاء لجان جديدة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للقراء وأخرى للمبتهلين وأخرى للشباب.