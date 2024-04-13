«السياحة والآثار»: المتحف المصري الكبير يضم أول مسلة معلقة في العالم

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير يضم مقتنيات الملك توت عنخ آمون وأهمها القناع الذي يزن 10 كيلوجرامات من الذهب الخالص، وتابوت وكرسي عرش الملك، إلى جانب المسلة المعلقة، وهي المسلة الأولى المعلقة بالعالم، وتمثال رمسيس الثاني والذي يعد من أهم التماثيل التي يهتم الزائرون بمشاهدتها.

معامل الترميم المصرية فريدة من نوعها

وأوضح كبير الأثريين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن معامل الترميم المصرية مهمه للغاية لدورها في حفظ الآثار، مضيفا أن المتحف المصري الكبير به أكثر من 20 معمل لترميم الآثار يحتوي على أحدث الأجهزة المستخدمة في الترميم، إلى جانب وجود سجل ترميمي لكل أثر مما سيساعد معرفة تاريخ الأثر الترميمي، والمواد المستخدمة في ترميمه، وعمليات ترميمه، ما يساعد المُرمم في عمله، إلى جانب تخريج مدرسة مصرية متميزة في هذه المجال.

المتحف المصري الكبير يعد معجزة

وأكد «شاكر» أن المتحف يعد معجزة سيتحدث عنها الناس لقرون مقبلة، ويضم قاعة عرض متغيرة، تساعد على عرض الآثار بشكل دوري متنوع، ما يوفر تجربة ثرية وجذابة لزوار المتحف المصري الكبير، مشيدًا بدور المتحف لترويج السياحة، حيث أصبح الناس حول العالم ينتظرون أي خبر يخص حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي ينتظره الملايين حول العالم.