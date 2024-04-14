وكيل «تضامن أسيوط»: 407 آلاف أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة

قال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، إنّ التحويلات النقدية مشروطة في برنامج تكافل، وغير مشروطة في برنامج كرامة.

وأضاف «نجيب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «بدأنا برنامج تكافل وكرامة في عام 2015، وحتى الربع الأول من العام الجاري 2024 استفادت منه 407 آلاف أسرة بـ250 مليون جنيه شهريا، بما يوازي 3 مليارات جنيه سنويا».

12 إدارة اجتماعية لخدمة المواطنين

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط: «في المحافظة توجد 12 إدارة اجتماعية، و113 وحدة اجتماعية، ونتوسع في هذا البرنامج، ونحاول مساعدة المواطنين في مراكز المحافظة بالكامل».

وواصل: «برنامج تكافل وكرامة دعم نقدي وليس معاش، وهناك مشروطية صحية، أي من خلال المتابعة مع الوحدة الصحية للقرية عبر التطعيمات والكشوفات اللازمة، وكذلك مشروطية تعليمية، أي عدم التغيب من المدرسة للأبناء الموجودين في المراحل التعليمية المختلفة، ونمنح الأسر الدعم بعد البحث الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والاحتياج».